Тимошенко увидела, кто работает, а кто - саботирует

Следующее заседание Подготовительной группы по проведению первой сессии Верховной Рады Украины VI созыва состоится в среду, 7 ноября, в 15.00.

Об этом сегодня в интервью журналистам сообщила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, она отметила, что в сегодняшнем заседании Подготовительной группы был объявлен перерыв, по завершении которого представители Партии регионов, КПУ и Блока Литвина отказались вернуться в зал.

До начала перерыва, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, было принято решение об утверждении положения о работе подготовительной группы. Она отметила, что это решение было принято при участии председателя ВР V созыва Александра МОРОЗА и кворума депутатов, которые входят в состав подготовительной группы. При этом Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что с самого начала заседания подготовительной группы Партия регионов не принимала в нем участия. «Таким образом, мы сегодня можем увидеть, кто из партий конструктивно работает, а кто, вопреки всем заявлениям о необходимости создания стабильности в стране, саботирует эту работу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер БЮТ также отметила, что отказ Партии регионов, КПУ и Блока Литвина принимать участие в заседании подготовительной группы дестабилизирует политическую ситуацию в Украине и в частности работу ВР нового созыва.

«И поэтому мы призываем Партию регионов, КПУ и Блок Литвина, чтобы они появились завтра на 15.00 на продолжение заседания подготовительной группы», - сказала она.

Комментируя заявление представителей Партии регионов, что они не будут принимать участия в заседании подготовительной группы, пока ЦИК не зарегистрирует народных депутатов, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что регистрация депутатов и проведение заседаний подготовительной группы между собой не связаны. Она отметила, что в подготовительную группу входят представители политических сил, которые были избраны народными депутатами. Лидер БЮТ также напомнила, что в соответствии с действующим законодательством заседание подготовительной группы должно быть проведено в 10-дневный срок с момента опубликования официальных результатов выборов. При этом Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что Партия регионов, отказываясь от участия в заседании, практически нарушает законодательство.

Ю.ТИМОШЕНКО также считает, что причина отказа Партии регионов от участия в заседании очевидна – «они хотят как можно дольше продержаться за свое правительство, продолжая в тени приватизировать имущество государства».

В свою очередь, председатель политсовета блока “Наша Украина – Народная самооборона” Вячеслав КИРИЛЕНКО отметил, что, несмотря на такой саботаж, пленарные заседания ВР нового созыва начнутся в сроки, предусмотренные Конституцией. Он заверил, что две политические силы – БЮТ и НУ-НС – будут делать все, чтобы ВР нового созыва в кратчайшие сроки смогла обеспечить конструктивную работу. «Собственно, это и является продолжением нашего общего обязательства, которое мы взяли перед избирателями», - сказал В.КИРИЛЕНКО.