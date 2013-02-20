Специалисты поняли, почему рухнул торговый центр в Сумах
09:54, 20 февраля 2013Политика
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Вероятной причиной обвала торгового центра, строящегося на Центральном рынке Сум, стало использование бетона меньшей прочности, чем предусмотрено проектом.
Обвал торгового центра произошел в ночь на 13 февраля/ Фото: Dancor.sumy.ua
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил руководитель Инспекции Государственного архитектурно-строительного контроля в Сумской области Сергей Бульдович.«Одна из основных причин обрушивания торгового центра на Центральном рынке - использование бетона меньшей прочности, чем предусмотрено проектом. Кроме того, была нарушена сама технология заливки бетона. Условия зимней заливки бетона очень отличаются от летних, даже при наличии в бетоне специальных присадок. Подрядчик допустил халатность, заказывал несоответствующий бетон, работал не по правилам», – отметил С.Бульдович.
Он сообщил, что сейчас продолжается проверка других объектов, которые строил этот генподрядчик, в том числе привлечена прокуратура.
Как сообщал УНИАН, в Сумах в ночь на 13 февраля произошел обвал торгового центра, который сооружался. Погибших и пострадавших нет: бригада строителей в тот момент пошла на перерыв. Прокуратура Сумской области проводит проверку.
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