Специалисты поняли, почему рухнул торговый центр в Сумах

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил руководитель Инспекции Государственного архитектурно-строительного контроля в Сумской области Сергей Бульдович.

«Одна из основных причин обрушивания торгового центра на Центральном рынке - использование бетона меньшей прочности, чем предусмотрено проектом. Кроме того, была нарушена сама технология заливки бетона. Условия зимней заливки бетона очень отличаются от летних, даже при наличии в бетоне специальных присадок. Подрядчик допустил халатность, заказывал несоответствующий бетон, работал не по правилам», – отметил С.Бульдович.

Он сообщил, что сейчас продолжается проверка других объектов, которые строил этот генподрядчик, в том числе привлечена прокуратура.

Как сообщал УНИАН, в Сумах в ночь на 13 февраля произошел обвал торгового центра, который сооружался. Погибших и пострадавших нет: бригада строителей в тот момент пошла на перерыв. Прокуратура Сумской области проводит проверку.