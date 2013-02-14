В Сирии боевики захватили автобус, которым в Дамаск ехали 45 человек
18:06, 14 февраля 2013Политика
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Группа вооруженных людей похитила 45 человек, преимущественно женщин и детей, направлявшихся на автобусе из сирийской провинции Идлиб в Дамаск.
Возле Дамаска захватили автобус
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на спутниковый телеканал "Аль-Маядин".
Другие подробности инцидента пока неизвестны.
Конфликт между силами вооруженной оппозиции и правительственными войсками не прекращается в Сирии с марта 2011 года. Жертвами насилия в стране стали порядка 70 тысяч человек. Власти Сирии заявляют, что сталкиваются с сопротивлением хорошо вооруженных боевиков, поддержка которым оказывается извне.
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