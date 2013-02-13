Янукович решил, что пора строить долгосрочные планы с Туркменистаном

Об этом Президент Украины Виктор Янукович сказал сегодня во время встречи с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым в формате «с глазу на глаз», сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства.

«Я думаю, пришло время строить среднесрочные и долгосрочные планы. Эти вопросы я хотел бы обсудить во время сегодняшнего визита», - сказал В.Янукович.

По его словам, Украина готова продолжать и расширять сотрудничество с Туркменистаном. Глава государства отметил, что существует много сфер, в которых Украина и Туркменистан имеют выгодные и интересны предложения друг для друга.