Янукович решил, что пора строить долгосрочные планы с Туркменистаном
10:27, 13 февраля 2013Политика
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Украине и Туркменистану необходимо начать работу над наработкой среднесрочных и долгосрочных планов сотрудничества между странами.
Янукович поговорил в формате «с глазу на глаз»
Об этом Президент Украины Виктор Янукович сказал сегодня во время встречи с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым в формате «с глазу на глаз», сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства.
«Я думаю, пришло время строить среднесрочные и долгосрочные планы. Эти вопросы я хотел бы обсудить во время сегодняшнего визита», - сказал В.Янукович.
По его словам, Украина готова продолжать и расширять сотрудничество с Туркменистаном. Глава государства отметил, что существует много сфер, в которых Украина и Туркменистан имеют выгодные и интересны предложения друг для друга.
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