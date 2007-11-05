Омельченко подал в суд на Кильчицкую

Бывший мэр Киева Александр ОМЕЛЬЧЕНКО подал иск в Шевченковский районный суд Киева с просьбой защитить его честь и достоинство, которые, по его мнению, унизила заместитель председателя КГГА Ирена КИЛЬЧИЦКАЯ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

В частности, А.ОМЕЛЬЧЕНКО оскорбили слова Ирены КИЛЬЧИЦКОЙ в интервью газете «Хрещатик», что «ОМЕЛЬЧЕНКО всегда небескорыстно относился к коммунальному имуществу, об этом свидетельствуют очевидные факты. В наследство от Александра Александровича остались всего 3 коммунальных рынка, приватизировано более четырех десятков помещений медицинских учреждений, а вместо 90% гастрономов, хлебных и молочных магазинов появились игровые автоматы, магазины дорогой одежды. Такая судьба постигла и землю Киевской городской больницы, в народе известной как Октябрьская...»

Комментируя факт подачи иска И.КИЛЬЧИЦКАЯ отметила, что ее удивил этот шаг А.ОМЕЛЬЧЕНКО. Она отметила, что извинится перед бывшим мэром, как он этого требует, но если это будет решение суда. “Он хочет, чтобы я извинилась перед ним и… опровергла указанные выше сведения. Что ж, я с удовольствием извинюсь, если суд покажет те овощные, хлебные и молочные магазинчики, которые обслуживали киевлян во времена Советского Союза”, - сказала она.

При этом И.КИЛЬЧИЦКАЯ добавила, что публично извинится, но только тогда, когда “суд найдет более 3-х коммунальных рынков, прежнее руководство которых, между прочим, работало по большей части на собственные интересы”.

При этом она выразила уверенность, что лидер НУ-НС Юрий ЛУЦЕНКО взял А.ОМЕЛЬЧЕНКО в свой список, то не для того, чтобы “вновь выдвинуть его на должность городского председателя”. “ЛУЦЕНКО и сам не скрывает своей заинтересованности в должности мэра Киева и ему нужен «хороший консультант», - сказала И.КИЛЬЧИЦКАЯ.