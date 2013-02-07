«Свобода» призывает Фюле способствовать тому, чтобы ЕС признал Голодомор геноцидом

ВО ”Свобода” призывает Комиссара ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефана Фюле способствовать признанию всеми странами-членами Европейского Союза Голодомора 1932–33 годов геноцидом украинской нации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ”Свободы”, об этом сегодня во время встречи народных депутатов Украины со Ш.Фюле заявил заместитель председателя фракции «Свобода» Андрей Мохник.

«Значительная часть стран ЕС уже признала Голодомор геноцидом украинской нации. В то же время мы просили бы содействия со стороны Европейского Союза о признании Голодомора геноцидом и осуждения этого преступления всеми странами - членами ЕС» – сказал А.Мохник.