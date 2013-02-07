«Свобода» призывает Фюле способствовать тому, чтобы ЕС признал Голодомор геноцидом
21:48, 07 февраля 2013Политика
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«Свобода» призывает Фюле способствовать признанию всеми странами ЕС Голодомора 1932–33 годов геноцидом украинской нации.
Значительная часть стран ЕС уже признала Голодомор геноцидом / Фото: ukraine-foto.org.ua, Влад Невский
ВО ”Свобода” призывает Комиссара ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефана Фюле способствовать признанию всеми странами-членами Европейского Союза Голодомора 1932–33 годов геноцидом украинской нации.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ”Свободы”, об этом сегодня во время встречи народных депутатов Украины со Ш.Фюле заявил заместитель председателя фракции «Свобода» Андрей Мохник.
«Значительная часть стран ЕС уже признала Голодомор геноцидом украинской нации. В то же время мы просили бы содействия со стороны Европейского Союза о признании Голодомора геноцидом и осуждения этого преступления всеми странами - членами ЕС» – сказал А.Мохник.
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