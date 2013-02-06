Еврокомиссар Фюле завтра в Киеве проведет переговоры на высоком уровне

Как сообщили УНИАН в Представительстве Европейского Союза в Украине, Еврокомиссар встретится с Президентом Виктором Януковичем, премьер-министром Николаем Азаровым, председателем Верховной Рады Украины Владимиром Рыбаком и омбудсменом Валерией Лутковской.

Ш.Фюле также посетит заседание Кабинета министров. Затем в парламенте он выступит с обращением перед группой членов парламента, в которую войдут председатели парламентских комитетов и члены трех комитетов (по внешним делам, европейской интеграции, а также обороны и безопасности). Еврокомиссар также встретится с лидерами оппозиции.

Во время встреч будут обсуждаться главные темы, которые касаются отношений ЕС и Украины, подготовки к саммиту ЕС-Украина, который должен состояться 25 февраля в Брюсселе, перспектив заключения Соглашения об Ассоциации между ЕС и Украиной .

Еврокомиссар Ш.Фюле также встретится с членами бизнес-сообщества, которое представлено Европейской Бизнес Ассоциацией. В четверг во второй половине дня он выступит с публичной речью и примет участие в дискуссии со студентами, а также с представителями гражданского общества.