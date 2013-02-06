Грибаускайте четко сказала Януковичу: или ЕС, или Таможенный союз

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на пресс-конференции в Вильнюсе Президент Украины Виктор Янукович.

Он напомнил, что вопросы интеграции в Европейский Союз четко выписаны в украинском законодательстве.

В то же время В.Янукович отметил, что Украина не может игнорировать тот факт, что уровень ее товарооборота со странами Таможенного союза составляет более 60 млрд долларов.

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“В документации четко отображен вопрос приоритетности европейского выбора, европейской интеграции. Что касается Таможенного союза - этот институт существует, и с ним нужно искать возможности и создавать модели сотрудничества. И над этими вопросами мы также работаем”, - сказал он.

В свою очередь Президент Литвы Даля Грибаускайте отметила, что одновременное подписание соглашений с Евросоюзом и Таможенным союзом невозможно, поскольку эти соглашения будут противоречить друг другу.

“Я хочу четко сказать: подписание и одного, и другого никоим образом не может быть одновременным, то есть Украина должна выбрать одно или другое”, - сказала Президент Литвы.

“Бесспорно, Соглашение об ассоциации никоим образом не запретит Украине торговать с Россией и Таможенным союзом, но формальное подписание Соглашения об ассоциации означает, что соглашение с Таможенным союзом не может быть совместимым”, - добавила Д.Грибаускайте.