Литвин: сегодня Ющенко диктует свои условия

Лидер Народной партии и одноименного блока Владимир ЛИТВИН считает, что в Украине нынче развернулась «великая битва за землю». Об этом он заявил в субботу в Житомире, выступая перед делегатами XII отчетно - избирательной конференции Житомирской областной организации Народной партии.

Как передает корреспондент УНИАН, по оценке В.ЛИТВИНА, в настоящее время в Украине политики не ведут объективный разговор о происходящих процессах и о будущем страны.

«В Украине нет объективного разговора о том, что происходит в стране и что делать дальше? В каком направлении будет развиваться страна? Что нужно сделать на каждой территории?», - отметил политик и выразил убеждение, что «такой разговор для украинского политикума нужен, поскольку для ответа на эти вопросы и действия нужно подобрать кадры».

«Вполне очевидно, что сейчас, к началу работы Верховной Рады, форсированными темпами решается вопрос назначения губернаторов. Понятно, что сегодня Президент диктует свои условия, понятно, что сегодня правительство и регионы хотят остаться активными игроками на политическом поле. Они будут соглашаться со всеми теми предложениями, которые выражает Президент Украины, расставлять кадры, поскольку это - земельный вопрос, который нужен решить до конца», - отметил В.ЛИТВИН.

Поэтому лидер Народной партии призвал однопартийцев «быть очень осторожными, придерживаться чистоты, чтобы не дать оснований обвинить себя в каких-либо колебаниях под соответствующей мотивацией".