Мелитопольские регионалы выгнали 3 депутатов

В Мелитополе Запорожской области на конференции местной организации Партии регионов принято решение о лишении депутатских полномочий 3 депутатов горсовета – членов Партии регионов.

Информацию об этом УНИАН официально подтвердил Ярослав ПЫЖИНСКИЙ - руководитель фракции ПР в Мелитопольском горсовете.

"Действительно, на состоявшейся на днях конференции партии было принято решение о лишении депутатских полномочий 3 человек - Вячеслава ЕРЕМЕНКО, Натальи ВАСИЛЕНКО и Виктора ПШЕНИЧНОГО, прошедших в Мелитопольский горсовет по списку Партии регионов", - сообщил Я.ПЫЖИНСКИЙ.

По его словам, причиной отзыва депутатов-регионалов стала "плохая работа".

"В Запорожской области за каждым из депутатов от ПР "закреплена" определенная территория - участок на котором он должен работать: встречаться с избирателями, представлять в комиссиях вопросы людей данной территории и т.д. Эти люди данную работу на должном уровне не выполняли в связи с чем конференцией и было принято решение об исключении их из состава депутатов горсовета от ПР", - пояснил Я.ПЫЖИНСКИЙ.