В сессионном зале ВР Яценюк и Симоненко проводят совещания

В сессионном зале Верховной Рады председатель фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк и глава фракции КПУ Петр Симоненко проводят совещания с членами своих фракций.

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты от КПУ собрались у своих рабочих мест, а депутаты от “Батькивщины” – на середине сессионного зала.

А.Яценюк и П.Симоненко возвратились после совещания с председателем Верховной Рады Украины Владимиром Рыбаком.

В сессионном зале оппозиция продолжает блокирование трибуны и президиума.

Члены фракции “УДАР” блокируют президиум парламента, а члены фракции “Батькивщина” - трибуну.