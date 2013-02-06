В сессионном зале ВР Яценюк и Симоненко проводят совещания
10:08, 06 февраля 2013Политика
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В сессионном зале Яценюк и Симоненко проводят совещания со своими фракциями.
Раду продолжают блокировать / Фото: Украинская правда - Дмитрий Ларин
В сессионном зале Верховной Рады председатель фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк и глава фракции КПУ Петр Симоненко проводят совещания с членами своих фракций.
Как передает корреспондент УНИАН, депутаты от КПУ собрались у своих рабочих мест, а депутаты от “Батькивщины” – на середине сессионного зала.
А.Яценюк и П.Симоненко возвратились после совещания с председателем Верховной Рады Украины Владимиром Рыбаком.
В сессионном зале оппозиция продолжает блокирование трибуны и президиума.
Члены фракции “УДАР” блокируют президиум парламента, а члены фракции “Батькивщина” - трибуну.
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