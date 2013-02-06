В заблокированной ВР оппозиция сменила часовых

Член фракции «УДАР» Сергей Каплин считает, что «регионалы» могут предпринять попытку разблокировать работу Верховной Рады в ночь на четверг, 7 февраля.

В интервью УНИАН он рассказал, что сегодняшнюю ночь 10 депутатов провели в сессионном зале Верховной Рады и были готовы противостоять попытке выдворения их и захвата зала «регионалами».

При этом С.Каплин подчеркнул, что женщины-депутаты после полуночи ушли из зала отдыхать. Покинул зал и лидер фракции «УДАР» Виталий Кличко для проведения необходимых встреч и консультаций.

На протяжении ночи депутаты не спали, а общались, обсуждали сложившуюся ситуацию, прогнозировали пути ее развития. «Ночь прошла спокойно. В 6 утра мы передали смену в зале новой группе оппозиционных депутатов. Думаю, теперь «регионалы» могут попробовать разблокировать парламент в ночь со среды на четверг», - сказал С.Каплин.

Как известно, 4 февраля, в день открытия второй сессии Верховной Рады седьмого созыва оппозиция заблокировала трибуну и президиум парламента, требуя запустить сенсорную кнопку и обеспечить персональное голосование депутатов.