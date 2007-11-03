Мороз несмотря на болезнь откроет сессию Рады

Болезнь председателя Верховной Рады 5-го созыва Александра МОРОЗА не помешает работе парламента.

Как сообщает «5-й канал», об этом заявил председатель Киевской организации Соцпартии Николай ДАНИЛИН. "Я думаю, что он откроет эту сессию. Вообще-то, это жизнь государства, и Александр Александрович государственный человек, и я не думаю, что он будет пытаться как-то менять обычаи, принципы, подходы, которые сложились за 16 лет существования Украины как государства”, - сказал он.

Напомним, по информации издания "Украинская правда", А.МОРОЗ находится в больнице.

Именно Председатель Верховной Рады предыдущего созыва должен собрать депутатскую группу по подготовке первого заседания нового парламента, которое должно начаться не позже, чем через месяц после официального объявления результатов выборов. Официальные издания опубликовали результаты выборов 27 октября.