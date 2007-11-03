Литвин: Верховная Рада VI созыва просуществует только полтора года

Лидер Народной партии Владимир ЛИТВИН прогнозирует, что Верховная Рада VI созыва просуществует не более полутора года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН заявил сегодня в Житомире, выступая перед делегатами XII отчетно-выборной конференции Житомирской областной организации Народной партии.

"По моему глубокому убеждению, а интуиция и анализ меня никогда не подводили, нынешняя Верховная Рада просуществует не более полутора года, потому что перед президентскими выборами состоится общая официальная мобилизация, Верховная Рада формально и неформально разделится на разные группы, которые будут поддерживать того или другого кандидата в Президенты, в связи с этим принять какое-то ключевое решение будет непросто, и это будет формальным основанием (тем более, что у нас уже прецедент создан) распустить эту Верховную Раду", - сказал В.ЛИТВИН.

Он также отметил, что в течение года этого сделать нельзя. "После того нужно будет провести досрочные выборы, чтобы посмотреть, каков расклад политических сил, мобилизовать электорат и продемонстрировать, что в Украине есть власть. Вот простые факторы, которые лежат на поверхности", - сказал лидер Народной партии, отметив: "люди в Украине любят, когда проявляют решительность".