«УДАР» собирается ночевать в ВР
Фракция партии «УДАР» планирует ночевать в сессионном зале для того, чтобы не дать возможность депутатам от Партии регионов разблокировать работу Верховной Рады Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил заместитель лидера фракции «УДАР» Виталий Ковальчук.
“Наша фракция приняла решение ночевать в Верховной Раде”, - сказал В.Ковальчук.
Он выразил надежду, что фракция “Батькивщина” и фракция ВО “Свобода” также присоединятся к такому решению «УДАРа».
В.Ковальчук также напомнил, что завтра в 10 часов состоится совещание лидеров фракций у руководства парламента с тем, чтобы возобновить работу ВР.
Как сообщал УНИАН, сегодня должно было состояться открытие второй сессии ВР седьмого созыва.
В то же время представители трех оппозиционных фракций еще вчера предупредили, что работа ВР не начнется, если не будет принят закон о персональном голосовании депутатов.
Сегодня, 5 февраля, народные депутаты от «Батькивщины», «УДАРа» и «Свободы» с самого утра заблокировали трибуну и президиум Верховной Рады Украины.
Сессия парламента так и не началась.
Лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк заявил, что депутаты из оппозиционных фракций будут находиться в сессионном зале парламента сегодня до 18.00, а завтра уже с 9 часов утра опять будут блокировать трибуну и президиум.
По состоянию на 15.00 в сессионном зале оставалось более 30 народных депутатов от оппозиции.