«УДАР» собирается ночевать в ВР

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил заместитель лидера фракции «УДАР» Виталий Ковальчук.

“Наша фракция приняла решение ночевать в Верховной Раде”, - сказал В.Ковальчук.

Он выразил надежду, что фракция “Батькивщина” и фракция ВО “Свобода” также присоединятся к такому решению «УДАРа».

В.Ковальчук также напомнил, что завтра в 10 часов состоится совещание лидеров фракций у руководства парламента с тем, чтобы возобновить работу ВР.

Как сообщал УНИАН, сегодня должно было состояться открытие второй сессии ВР седьмого созыва.

В то же время представители трех оппозиционных фракций еще вчера предупредили, что работа ВР не начнется, если не будет принят закон о персональном голосовании депутатов.

Сегодня, 5 февраля, народные депутаты от «Батькивщины», «УДАРа» и «Свободы» с самого утра заблокировали трибуну и президиум Верховной Рады Украины.

Сессия парламента так и не началась.

Лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк заявил, что депутаты из оппозиционных фракций будут находиться в сессионном зале парламента сегодня до 18.00, а завтра уже с 9 часов утра опять будут блокировать трибуну и президиум.

По состоянию на 15.00 в сессионном зале оставалось более 30 народных депутатов от оппозиции.