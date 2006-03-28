Все-таки Черновецкий

Состоянием на 23.15 на выборах Киевского городского председателя лидирует Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ с результатом 31,21 %.

Как передает корреспондент УНИАН, вторым идет Виталий КЛИЧКО с 24,12 %, в Александра ОМЕЛЬЧЕНКО 21,61 %.

На данный момент обработано 31,45 % бюллетеней, то есть предоставлена информация из 322-х избирательных участков (их общее количество по Киеву - 1024).

На выборах в Киевский городской совет лидирует Блок Юлии ТИМОШЕНКО – 25,03 %, блок Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО - на второй позиции с 12,53 %, в блока «Наша Украина» 8,97 %, в блока Виталия КЛИЧКО «ПОРА-ПРП» - 8,82 %, Партия регионов имеет 5,42 %, избирательный блок «Гражданский актив Киева» - 4,17 %, Социалистическая партия – 3,95 %, Народный блок Литвина – 3,52 %.