СМИ: Пабат может потерять и второй глаз

38-летний депутат Киевсовета Александр Пабат четвертые сутки подряд находится в реанимации. Медикам строго запретили комментировать его состояние, сообщает ТСН.

Согласно информации телеканала, А.Пабату, скорее всего, придется удалить и второй глаз. Один он уже потерял. Много костей головы раздроблены. В настоящее время депутат находится в столичной областной больнице. Журналистов туда не пускают.

"Не могу ничего сказать. Давайте так, вы сходите в администрацию, и после того вы приходите", - предложили ТСН в приемной хирургического отделения. Не на камеру работники больницы сообщили, что родственники политика сегодня обращались официально к руководству заведения, чтобы те не давали никаких комментариев относительно состояния А.Пабата.

"На данный момент, просьба не разглашать и не беспокоить. Они ходят на консилиумы, постоянно консультируют, спасают, занимаются", - рассказала одна из медсестер.

Как сообщалось ранее, в субботу А.Пабат пытался запустить фейерверк в честь дня рождения сына, который семья праздновала на даче под Киевом. Пиротехника не сработала, мужчина наклонился проверить, почему. Именно в этот момент и произошел взрыв.