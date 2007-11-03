Тимошенко слышала, как Литвин сказал ”по Фрейду”

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заверяет, что сейчас ее меньше всего занимает вопрос своего возможного участия в президентских выборах.

Об этом она заявила в эфире Первого национального канала, комментируя заявление лидера Блока Литвина Владимира ЛИТВИНА, что должность главы правительства является хорошей стартовой площадкой для участия в выборах Президента.

«Цитата ЛИТВИНА о будущей президентской гонке - это по Фрейду: кто о чем думает, тот то и выдает», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что сейчас она думает совсем не о президентских выборах, а о том, как выполнить все обязательства, которые БЮТ и НУ-НС взяли во время парламентских выборов. «Я думаю о том, как вернуть сбережения, как отменить срочный призыв с 1 января 2008 года, я думаю, как повысить пенсии и заработные платы, как дать людям работу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.