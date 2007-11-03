УНП определила приоритеты демкоалиции

Специальное заявление по поводу законодательных приоритетов будущей демократической коалиции и правительства, которые она сформирует, принял Центральный провод Украинской народной партии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УНП.

Центральный провод также поручил депутатской группе УНП внести на рассмотрение Верховной Рады Украины проекты указанных законов.

УНП напомнила, что «во время избирательной кампании и НУ-НС, и БЮТ давали много обещаний, которые отвечали программным принципам УНП» и ее виденью развития страны, потому и настаивает, чтобы эти приоритеты вошли в Программу первоочередных действий коалиции.

В частности, УНП предлагает зафиксировать как приоритетные для демократического большинства и сформированного им правительства такие шаги в части принятия законов: «Об установлении уголовной ответственности за публичное отрицание голодомора 1932–1933 годов как акта геноцида украинского народа», «О признании воинов ОУН-УПА борцами за независимость Украины и предоставлении им статуса участников войны», «О декларировании высшими должностными лицами Украины, государственными служащими 1–3 категории и руководителями органов местного самоуправления доходов и расходов», «О признании утраченных сбережений украинских граждан, хранившихся в Сбербанке СССР, государственным долгом России перед Украиной».

Кроме того, партия предлагает внедрить систему выборов в Верховную Раду на основе открытых региональных избирательных списков; правительству, сформированному демократической коалицией, до конца текущего года подать заявку о вступлении в НАТО и обеспечить вступление в ЕС за восемь лет; обеспечить соблюдение требований действующего законодательства относительно надлежащего функционирования украинского языка как государственного. Также УНП предлагает проведение люстрации; возвращение в Украину ее национальных героев, ликвидацию памятников Екатерине II, а также Ленину, Сталину и другим коммунистическим вождям.

«Желание рассматривать эти законопроекты в первую очередь и результаты голосования по ним будут экзаменом на патриотизм для демократического большинства и намерение вести реальную проукраинскую и антикоррупционную политику», - подчеркивает УНП.