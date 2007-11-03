Тимошенко напомнила Ющенко, что она обещаний на ветер не бросает

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заверяет, что в случае ее назначения премьер-министром, ее политическая сила найдет финансы, чтобы выполнить все свои предвыборные обещания.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила в эфире Первого национального канала.

«Я могу уверенно сказать, что если будет сформировано наше правительство и я буду назначена премьер-министром, блок, который я возглавляю, деньги найдет», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, подтверждением этого является тот факт, что БЮТ всегда выполнял свои обещания, даже когда находился у власти недолгое время.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что обещания об отмене срочного призыва с 1 января 2008 года и возврате обесцененных сбережений граждан в течение двух лет не являются популистскими. «Я держу в руках соглашение между БЮТ и НУ-НС, которое было подписано в присутствии Президента ЮЩЕНКО, в присутствии главы Секретариата БАЛОГИ и колоссального количества людей, которые входили в рабочую группу, и в нем написано, что коалиция в течение 2 лет вернет гражданам Украины обесцененные вклады Сбербанка, а на странице 39 указано, что с 1 января 2008 года отменяется срочный призыв», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Она заверила, что ее политическая сила «обещаний на ветер не бросает».

При этом лидер БЮТ убеждена, что увеличение социальных выплат, если «их делать грамотно», не приведет к росту инфляции. Она заверила, что правительство демократических сил сможет продемонстрировать высокий уровень эффективной экономической работы.