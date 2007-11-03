Мороз попал в больницу

Председатель Верховной Рады 5 созыва Александр МОРОЗ находится в больнице в Феофании из-за обострения заболеваний почек.

Об этом сообщает Украинская правда.

"У Мороза обострились старые заболевания, в частности, дают о себе знать камни в почках", - госорится в сообщении.

Ранее руководитель пресс-службы Верховной Рады Виктория ШВЕДОВА подтвердила "Украинской правде", что А.МОРОЗ "приболел", однако не сообщила других подробностей.

Согласно Регламенту Верховной Рады, первое заседание подготовительной депутатской группы по организации первого заседания нового состава парламента должно быть созвано председателем Верховной Рады предыдущего созыва, а в случае его отсутствия - первым заместителем или заместителем председателя Верховной Рады.