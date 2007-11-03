Черновецкий на НСК «Олимпийский» пробежал 400 метров

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ сегодня в присутствии журналистов, своей охраны и представителей мэрии пробежал на НСК «Олимпийский» дистанцию 400 метров трусцой за 2 минуты 16 секунд. Перед этим он подтянулся на турнике 15 раз. Юрий ЛУЦЕНКО, которого мэр столицы приглашал посоревноваться с ним в физической подготовке, на стадион не приехал.

Как передает корреспондент УНИАН, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ перед забегом сказал журналистам, что без Ю.ЛУЦЕНКО не видит смысла бежать 5 километров, но согласился сделать один круг на стадионе (400 метров). Он рассказал, что сегодня утром еще не разминался и не бегал, но позавтракал овсяной кашей. Для разминки он поотжимался на турнике. После мэра на турнике также поотжимался молодой человек, который представился просто жителем столицы и пришел сюда просто ради интереса, узнав о назначенной встрече Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО и Ю.ЛУЦЕНКО. Молодой человек, которому, по его словам 26 лет, отжался 17 раз, за что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ подарил ему бутылку французского шампанского «Кристалл», привезенную с собой.

В интервью журналистам мэр сказал, что оставляет в силе свое предложение Ю.ЛУЦЕНКО посоревноваться в беге за кресло мэра. Он сказал, что это предложение его абсолютно серьезное. «Я говорю серьезно, серьезные вещи. Я дал ему шанс, если он ни алкоголик, ни наркоман, ничего такого, то какая проблема?», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ. «Я предлагаю ему месяца два не попить и побегать. И никаких проблем. Он молодой человек», - также подчеркнул городской председатель.

Вместе с этим на вопрос журналистов, согласен ли он при таких условиях одному из представителей СМИ отдать кресло городского председателя, если тот обгонит его на финише, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ с улыбкой сказал, что «журналистам он ничего не обещал».

Мэру Киева 56 лет. Мировой рекорд по забегу на 400 метров составляет 43,4 секунды.