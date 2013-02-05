Янукович назначил нового министра культуры

Президент Украины Виктор Янукович своим Указом № 65/2013 назначил Леонида Новохатько министром культуры Украины.

Текст указа обнародован на официальном сайте главы государства.

Напомним, должность министра культуры была вакантной с 24 декабря 2012 года, когда Президент Украины Виктор Янукович уволил ряд членов Кабинета министров в связи с отставкой правительства.

В частности, глава государства уволил Михаила Кулиняка с должности министра культуры Украины.

Справка УНИАН. До назначения министром, с июня 2010 года, Л.Новохатько занимал должность заместителя председателя Киевской городской государственной администрации.

Согласно биографии, размещенной на сайте КГГА, Л.Новохатько родился 11 января 1954 года в с. Вечирки Пирятинского района Полтавской области.

Образование высшее. В 1975 г. окончил Полтавский государственный педагогический институт имени В.Г.Короленко, аспирантуру и докторантуру Киевского государственного университета имени Т.Г.Шевченко. Доктор исторических наук, профессор, Заслуженный деятель науки и техники Украины.

Трудовую деятельность начал в 1975 году – преподавал историю в поселковой школе. После службы в Советской Армии в 1977 году вернулся в институт преподавателем.

В 1979 году вступил в аспирантуру Киевского государственного университета им. Т. Г. Шевченко, где в течение 8 лет работал в должностях ассистента, доцента, потом – в партийных органах.

В 1993 г. – заведующий сектором связей с общественными объединениями, заместитель начальника Главного управления информации и связей с прессой и общественностью Кабинета министров Украины. В 1994 г. – руководитель Службы по вопросам гуманитарной политики Администрации Президента Украины. С 1996 г. более 9 лет работал заместителем, а позже – первым заместителем министра культуры и искусств Украины.

В 2005-2007 гг. – заведующий кафедрой Киевского национального университета культуры и искусств Украины. С 2007 года по июнь 2010 года занимал должность первого заместителя генерального директора Украинского национального информационного агентства «Укринформ».

В июне 2010 года назначен заместителем председателя Киевской городской государственной администрации.

Награды: Орден «За заслуги» ІІІ степени, Грамота Верховной Рады Украины.

Женат, имеет дочь и внука.