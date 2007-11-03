У Мороза посчитали ”реальный результат” СПУ на выборах

Президент Правозащитной академии Валерий КОЧЕТОВ, который представлял Соцпартию в суде по иску 5 партий против ЦИК считает, что реальный результат партии на выборах составил 3,7%.

Об этом В.КОЧЕТОВ заявил в интервью еженедельнику «Киевский телеграфъ» за 2-8 ноября №44.

«Социалистам как раз реально не хватает 20 тысяч голосов. А если устранить все фальсификации, то результат СПУ будет составлять 3,7%», - отметил он. По его словам, при этом улучшатся электоральные показатели коммунистов, Партии регионов и "Нашей Украины" и убавится голосов у БЮТ и Блока Литвина.

По словам правозащитника, в Украине «четко прослеживается следующая тенденция — уровень манипуляции с голосами избирателей достиг цифры 3,47%», что больше проходного парламентского барьера.

По его словам, правозащитная академия, которую он возглавляет, занимается мониторингом выборов с 1994 года и во время каждой избирательной кампании создает специальный аналитический центр и пересчитывает итоги выборов. «Зная алгоритм, имея различные математические матрицы, легко можно определить результат с погрешностью до десятой доли процента», - заявил В.КОЧЕТОВ.

Как сообщал УНИАН, Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, Коммунистическая партия Украины, Всеукраинская партия народного доверия и Партия свободных демократов просили суд признать действия ЦИК неправомерными в части подсчета голосов избирателей на досрочных парламентских выборах, такими, которые привели к фальсификации результатов выборов; признать бездеятельность ЦИК в части нереагирования на нарушения, дачи им неподобающей оценки, не проведения мероприятий по устранению нарушений; а также требовали провести пересчет голосов. Высший административный суд Украины не обнаружил в действиях Центральной избирательной комиссии нарушений при установлении результатов досрочных парламентских выборов, которые состоялись 30 сентября.