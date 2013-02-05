После Луценко Кокс и Квасьневский наведались к Тимошенко

На территорию ЦКБ “Укрзализныци” в Харькове для встречи с экс-премьер-министром Украины Юлией Тимошенко приехали наблюдатели от Европейского парламента в Украине экс-президент Польши Александр Квасневский и экс-президент Европарламента Пэт Кокс.

По теме: Кокс и Квасьневский прибыли к Луценко в колонию

Как передает корреспондент УНИАН, в 10.45 на территорию медучреждения заехал в сопровождении автомобиля ГАИ кортеж из четырех автомобилей.

Сторонники Ю.Тимошенко, которые в это время дежурили перед проходной больницы, встретили европолитиков возгласами “Юле - волю!”.