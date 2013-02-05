После Луценко Кокс и Квасьневский наведались к Тимошенко
10:58, 05 февраля 2013Политика
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К Тимошенко приехали Кокс и Квасневский.
Кокс и Квасьневский продолжают встречи с арестованными украинскими оппозиционерами
На территорию ЦКБ “Укрзализныци” в Харькове для встречи с экс-премьер-министром Украины Юлией Тимошенко приехали наблюдатели от Европейского парламента в Украине экс-президент Польши Александр Квасневский и экс-президент Европарламента Пэт Кокс.
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Как передает корреспондент УНИАН, в 10.45 на территорию медучреждения заехал в сопровождении автомобиля ГАИ кортеж из четырех автомобилей.
Сторонники Ю.Тимошенко, которые в это время дежурили перед проходной больницы, встретили европолитиков возгласами “Юле - волю!”.
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