Тимошенко предполагает, что Нашу Украину косит грипп

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что все кандидаты в народные депутаты от блока “Наша Украина – Народная самооборона” поставят свои подписи под соглашением о создании демократической коалиции.

Об этом она заявила в эфире Первого национального канала.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что некоторое время тому назад лидеры БЮТ и НУ-НС подписали проект соглашения о создании демократической коалиции.

«Настоящий документ подписан, и никаких сомнений нет, что настоящий документ сегодня действует...», - сказала она. Лидер БЮТ отметила, что все члены ее команды поставили свои подписи под проектом соглашения.

Комментируя отсутствие подписей под соглашением некоторых членов НУ-НС, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Не все депутаты бывают в Киеве, не все депутаты могут быть здоровы, в настоящий момент грипп и все такое».

При этом она добавила, что в БЮТ и НУ-НС практически есть еще 30 дней для того, чтобы завизировать коалиционное соглашение. «Насколько я слышала сообщение от блока НУ-НС, подписи будут стоять до конца понедельника», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также призвала журналистов и политиков не воспринимать как интригу временное отсутствие подписей под проектом соглашения. «Я не вижу здесь интриги и считаю, что наша команда демократических сил будет согласованно работать в парламенте и в правительстве», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября блок «Наша Украина – Народная самооборона» завершил сбор подписей под обязательством войти в состав одноименной фракции и подписать коалиционное соглашение с БЮТ. Его подписали 69 из 72 народных депутатов, избранных по списку Блока в Верховную Раду Украины шестого созыва.

Не поставили свои подписи председатель СНБО Иван ПЛЮЩ, Игорь КРИЛЬ и Василий ПЕТЁВКА. При этом, по сообщению пресс-службы блока, И.КРИЛЬ и В.ПЕТЁВКА заверили, что подпишут парафированное соглашение о создании демократической коалиции в понедельник, 5 ноября.