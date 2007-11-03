МИД Украины призывает посла РФ воздерживаться от высказываний

Министерство иностранных дел Украины призывает Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации Виктора ЧЕРНОМЫРДИНА воздерживаться от высказываний и действий, которые могут иметь негативное влияние на развитие добрососедских отношений Украины с Россией.

Об этом идет речь в переданном УНИАН комментарии пресс-службы Министерства иностранных дел Украины, “в связи с оценочными высказываниями Посла Российской Федерации в Украине В.ЧЕРНОМЫРДИНА относительно воинов УПА и Голодомора 1932-33 годов в интервью газете „Время новостей” от 2 ноября в 2007 г.”

МИД Украины отмечает, что предоставление экспертных обобщений по вопросам прошлого страны и ее внутриполитической жизни не отвечает устоявшейся дипломатической практике.

Также во внешнеполитическом ведомстве отметили, что украинские политические и научные элиты, как и общественность, могут самостоятельно и без дополнительных комментариев, основанных на идеологических и стереотипных принципах, квалифицировать историко-общественные явления своего народа.

Справка УНИАН. В интервью газете „Время новостей” от 2 ноября в 2007 г. В.ЧЕРНОМЫРДИН выразил негативное отношение к инициативам официально признать УПА воюющей стороной во Второй мировой войне и личной инициативе Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО ввести криминальную ответственность за возражение Голодомора.

Так, говоря об УПА, посол отметил: “Решение, которое принято на Нюрнбергском процессе, срока давности не имеет. Эти люди навеки прокляты за то, что они делали во время Великой Отечественной войны. Что за нужда возводить их в ранг участников войны? Сегодня еще живы люди, чьих детей УПА бросала в колодцы, чьих родственников расстреливала целыми поселениями. Я как человек никогда не смогу понять, как их можно приравнять к участникам войны. А каково тем, кто сражался и погибал за освобождение Украины в годы Великой Отечественной войны?”.