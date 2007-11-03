Украина призывает страны, пострадавшие от сталинского террора, объединиться

Украина призывает государства, которые пострадали от сталинского террора, объединиться для увековечения памяти жертв репрессий.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сказал на митинге, посвященном увековечению памяти жертв Большого террора 1937-1938 гг., в частности расстрелянных в эти дни в 1937 году в урочище Сандармох на юге Карелии представителей украинской научной, художественной и политической элиты (так называемого «Соловецкого этапа»). Митинг состоялся сегодня в Киеве возле памятника Лесю Курбасу.

Президент заметил, что Украина сегодня выражает слова соболезнования всем народам и государствам бывшего Советского Союза и порабощенных соседних стран, которые были подвержены сталинскому террору. «Украина призывает объединить усилия для увековечения памяти жертв репрессий, открытия архивов и истинного выяснения масштаба совершенных преступлений, признания сознательного характера уничтожения наших наций, провозглашения четкой политической оценки осуждения виновников террора и гарантирования надлежащей поддержки жертвам репрессий, которые дожили до нашего времени», – сказал глава государства.

В своем выступлении на митинге В.ЮЩЕНКО также отметил, что сталинизм уничтожал Украину с особой тщательностью и масштабностью. «Эти утраты – непоправимы. На нашей земле осуществлялось планомерное уничтожение украинства», – подчеркнул Президент.

Он подчеркнул, что «первой мишенью» стали государственные и интеллектуальные лидеры народа, которые были созидателями и носителями идей государственности 1917-1918 годов. Второй тотальный и убийственный удар было нанесен по национальной первооснове – украинскому крестьянству, которое испокон веков берегло генетический код нации. «Третий удар нанесен в сердце. Так была уничтожена творческая элита и духовенство, наше растущее европейское культурное возрождение», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент заявил: «Преступления сталинизма не имеют и не могут иметь прощения».

«Историческая справедливость, память и истина о судьбе невинных людей должна быть восстановлена. Преступления тоталитарного коммунистического режима, среди которых Голодомор 1932-33 годов и Большой террор 30-х годов, должны быть в полной мере осуждены международным содружеством. Это – долг всех государств, политических и общественных сил, которые исповедуют ценности демократии», – подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

В.ЮЩЕНКО также напомнил, что подписал указ в поддержку людей, которые пережили коммунистические репрессии. «Помощь этим людям должна быть общегосударственной», – отметил он.

Президент Украины приветствует решение Киевского городского совета о присвоении одному из проспектов столицы имени Леся Курбаса. «По всему нашему государству мы должны увековечить имена гениев, героев и мучеников нашего народа», – отметил В.ЮЩЕНКО.

Глава государства и участники митинга почтили память погибших минутой молчания. В.ЮЩЕНКО также возложил цветы к памятнику Лесю Курбасу.