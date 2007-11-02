Конституционный суд отказался принять иск у Ющенко

Конституционный Суд Украины отказал в открытии конституционного производства по предоставлению Президента Виктора ЮЩЕНКО о конституционности решений Кабинета Министров об изменениях в составе Национальной комиссии регулирования связи и подчинения ее правительству.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КС.

В частности, КС отказал в открытии производства относительно постановлений Кабмина, в соответствии с которыми Олег ГАЙДУК был освобожден от должности председателя НКРС и вместо него был назначен Владимир ЗВЕРЕВ; утверждено положение об НКРС; относительно распоряжений об увольнении члена НКРС Сергея АПАСОВА и назначении вместо него Надежды КОСТРИБЫ.

Как сообщалось, 25 июля Кабмин утвердил постановление о положении об НКРС, в соответствии с которым переподчинил координацию деятельности комиссии от Президента правительству.

15 августа указом №708/2007 В.ЮЩЕНКО отменил это постановление.

15 августа указом Президента №708/2007 прекращено действие постановлений Кабмина от 21 марта, которым О.ГАЙДУК освобождено от должности председателя НКРС и В.ЗВЕРЕВ назначен председателем НКРС; распоряжений Кабмина от 12 мая, которыми уволен член НКРС С.АПАСОВ и назначена членом НКРС Н.КОСТРЫБА.