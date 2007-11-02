Ющенко выразил соболезнование Путину

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выразил соболезнование Президенту Российской Федерации Владимиру ПУТИНУ в связи с терактом в Тольятти.

Как отмечается в письме-соболезновании главы Украинского государства: «С глубокой скорбью в Украине восприняли весть о трагической гибели людей в результате взрыва автобуса в городе Тольятти Самарской области».

Президент Украины заверил российского коллегу, что «для украинской власти эта трагедия служит сигналом необходимости активизировать взаимные усилия наших государств в борьбе с терроризмом».

От имени народа Украины и от себя лично В.ЮЩЕНКО выразил В.ПУТИНУ, семьям погибших глубокие соболезнование и пожелание быстрейшего выздоровления пострадавшим.

Как сообщал УНИАН, 31 октября во время взрыва рейсового автобуса в Тольятти погибли восемь, ранены 40 человек.

В совершении теракта подозревают 21-летнего химика-любителя, который сам погиб во время взрыва.