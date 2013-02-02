Эксперт думает, что со сменой собственника «праздник демократии» на Интере утихнет

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал медиа-эксперт Отар Довженко.

"Я никогда не верил в то, что мистер и миссис Хорошковские владели «Интером», поскольку на момент покупки канала в 2006 году у Хорошковского просто не могло быть столько денег и влияния. То, что было решено заменить управляющего партнера Хорошковского на Фирташа - закономерное следствие тех процессов, которые ознаменовались изъятием Хорошковского из правительства. Цена, которую якобы заплатит Фирташ якобы Хорошковскому, непонятна... Группа «Интер» не стоит 2,5 млрд, поскольку в последнее время она не развивалась, теряла рейтинги, кадры и влияние. Главный актив «Интера», который всегда составлял львиную долю его ценности - всеукраинское покрытие через телесеть УТ-3 - потеряет свое значение после перехода в 2015 году на цифровое телевидение. Все другие каналы, конечно, что-то стоят, но не миллиарды. Возникает закономерное подозрение в отмывании денег", - сказал эксперт.

По его мнению смена менеджмента на канале состоится непременно, потому что действующие руководители "завалили" рейтинги и не развивали канал и группу.

"Хотя, возможно, такой задачи (развивать канал - ред.) Хорошковский в последнее время перед менеджерской командой и не ставил, зная, что его конец в команде Януковича близок и отдавать группу «Интер» придется", - предположил Довженко.

Самым простым вариантом смены менеджмента эксперт считает возвращение в руководство группой Анны Безлюдной, которая уже руководила "Интером" в 2007-2009 годах, а сейчас является правой рукой Фирташа в медийной сфере.

"Для того, чтобы прогнозировать изменения в контенте, мало информации о том, что же произошло. Думаю, «праздник демократии», который мы наблюдали с начала декабря в новостях и ток-шоу «Интера», понемногу утихнет. Возможно, состоятся какие-то замены в менеджменте информационной службы", - подытожил Отар Довженко.

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