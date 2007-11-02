Азаров: в Италии подорожали макароны...

Увеличение темпов роста цен является характерным не только для украинской, но в целом для мировой экономики, заявил первый вице-премьер-министр, министр финансов Николай АЗАРОВ на совещании относительно ситуации на рынке продовольственных товаров, которое проходит под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА..

Как передает корреспондент УНИАН, по словам Н.АЗАРОВА, «растут мировые цены на энергоносители и продукты питания… С увеличением инфляционного давления столкнулись Штаты, Европа, Япония, Россия и другие страны. Например, европейское сообщество адекватно реагирует на инфляционные процессы продовольственного рынка: введено ограничение на экспорт зерновых, снижена пошлина, отменяются квоты».

По его словам, в октябре в Словакии хлеб подорожал на 10-20%, сливочное масло – на 20%, в Азербайджане на 1 сентября цены на продовольственные и сельскохозяйственные товары выросли в среднем на 28%, в Казахстане цены на хлебопродукты, крупу в октябре выросли на 31,4%, хлеб стал дороже на 48%, мука – на 57%, яйца – 28%, молочные продукты – 20,7%, масло – в 1,8 раза. В России цены выросли с начала года на 25-100% в зависимости от товарной группы. В сентябре, по данным Росстата, цены выросли на 89% продовольственных товаров, в том числе на хлеб, молоко и растительное масло.

Как сказал Н.АЗАРОВ, на сегодняшний день в Италии подорожали макароны, во Франции – молоко, в Германии – сливочное масло, «то есть это глобальные процессы, которые имеют под собой объективные основания».