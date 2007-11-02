Янукович с Ющенко ”абсолютно согласен”

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поддерживает инициативу Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о необходимости создания единой биржи зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сообщил сегодня на совещании по вопросам ценовой политики в Кабинете министров.

«Я помню, Виктор Андреевич, как вы еще в начале 1995 года организовывали первые биржевые торги по зерну в помещении Национального банка Украины. И то, что вы сегодня говорили, я абсолютно с вами согласен», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, обращаясь к Президенту.

По его мнению, государство, занимающее 7-е место в мире по производству зерна, обязано навести порядок в организации биржевой торговли. «До тех пор, пока практически отсутствует биржевая торговля зерном, это невозможно сделать», - считает он.

В.ЯНУКОВИЧ добавил, что аграрный блок правительства и Министерство аграрной политики обязаны предпринять меры для создания прозрачного зернового рынка.