Ющенко объяснил, зачем он впервые пришел к Януковичу

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО пояснил свой приход в Кабинет министров на совещание по вопросам ценовой политики обеспокоенностью в связи с высокими темпами роста цен и инфляции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО заявил сегодня на совещании в Кабмине.

«В этом году темпы роста инфляции вызывают обеспокоенность», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент напомнил, что Украина в своей истории проходила этапы от гиперинфляции на уровне 11182% до дефляции в 2002 году на уровне 0,6%.

В.ЮЩЕНКО уточнил, что за 9 месяцев текущего года рост цен на продовольственные товары составил 12,4%, а на услуги - 8,7%. В.ЮЩЕНКО напомнил, что в 2007 году уровень инфляции планировалось удержать на показателе 7,5%.

При этом глава государства отметил, что наиболее высокими темпами выросли цены на подсолнечное масло (на 49%) при том, что в 2006 году цена снизилась на 2,4%; цена муки увеличилась на 28% против 4% в 2006 году; цена на яйца увеличилась на 18%, в то время как в 2006 году отмечалось ее снижение на 21%.

По мнению В.ЮЩЕНКО, сегодня на совещании необходимо принять принципиальное решение в четырех ключевых аспектах: внешнеэкономическая и таможенная политика; бюджетная финансовая политика; монетарная политика; уровень поддержки национальных товаропроизводителей.

Президент Виктор ЮЩЕНКО сегодня впервые посетил Кабмин после назначения премьер-министром Виктора ЯНУКОВИЧА.