Медведько знает, как на него говорят: ”донецкий приехал”

Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО заверяет, что не поддавался и не поддастся давлению каких-либо политических сил.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Донецке.

"То, что пытаются влиять и ставить на какую-то сторону, это есть. Но я, как генеральный прокурор, считаю, что мне удалось за время работы пройти по центральной линии и не свернуть ни влево, ни вправо, ни к белым, ни к красным", - сказал генпрокурор.

По его словам, несмотря на то, что "органы прокуратуры – это по Конституции независимый орган, к сожалению, многие политики пытаются влиять органы прокуратуры, особенно в предвыборную кампанию". "Они спекулируют на том, что не расследуются уголовные дела и, прежде всего, обвиняют генерального прокурора. Вы же знаете, как говорят на меня – донецкий приехал, не расследуются уголовные дела…", - отметил А.МЕДВЕДЬКО.

Он также подчеркнул, что "как генеральный прокурор, старается практически не вмешиваться в расследование уголовных дел".

"У нас следователь процессуально самостоятелен, он принимает решение… Ни один следователь за время моей работы в Генпрокуратуре, где я практически с 2002 года, не скажет, что я когда-нибудь дал указание либо прекратить дело, либо приостановить дело, либо направить в суд", - заключил А.МЕДВЕДЬКО.