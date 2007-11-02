Мирошниченко: принуждаем всех, обзваниваем, готовим документы

Регионалы пойдут в ЦИК за временными депутатскими удостоверениями организованно-централизованно. Когда это произойдет, пока не знают. Об этом в интервью " ИнтерМедиа консалтинг " сказал представитель Партии регионов Юрий Мирошниченко.

"Мы собираем документы, чтобы подать все централизованно. Когда все соберем, тогда организованно и подадим", - сказал Мирошниченко.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, какого числа состоится организованный поход 175 членов ПР в ЦИК, Мирошниченко посетовал, что "люди тянут с документами до последнего, поскольку такова наша ментальность".

"Принуждаем всех, обзваниваем, готовим документы, складываем аккуратненько, чтобы все сдать", - рассказал юрист Партии регионов.

Как сообщалось, на заседании в пятницу ЦИК зарегистрировала 60 народных депутатов, избранных по списку блока "Наша Украина - Народная самооборона" и 54 - по списку Блока Юлии Тимошенко.

Временное удостоверение установленного образца получили уже 208 потенциальных народных депутатов.

В соответствии с законом, ЦИКу отводится 7 дней для изучения поданных документов и регистрации кандидатов в народные депутаты. Таким образом, 23 ноября истекает последний срок регистрации депутатов 6-го созыва.

Напомним, по итогам внеочередных выборов 30 сентября Партия регионов получит 175 депутатских мандатов, Блок Юлии Тимошенко - 156, блок "Наша Украина - Народная самооборона" - 72, Коммунистическая партия - 27, Блок Литвина - 20 мандатов.