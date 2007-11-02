Глава ”Укртатнафты” обратился в СБУ

Глава правления ЗАО «Укртатнафта» Павел ОВЧАРЕНКО направил в Управление СБУ в Полтавской области информацию о выявленных им признаках доведения предприятия до банкротства его предыдущим руководством.

Об этом сказано в обращении П.ОВЧАРЕНКО, копией которого располагает агентство УНИАН.

В своем обращении П.ОВЧАРЕНКО отмечает, что по итогам анализа результатов финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Укртатнафта» и официальной статистической отчетности предприятия по состоянию на 1 октября 2007 года, установлены признаки доведения предприятия до банкротства и нанесения ущерба государству в особо крупных размерах.

«Поставка нефтяного сырья "Укртатнафтой" в апреле-сентябре 2007 года осуществлялась с использованием схем, приводящих к неуплате НДС в бюджет при таможенном оформлении нефти. Данный факт подтверждается актом проверки Кременчугской ОГНИ от 25.06.2007. При оформлении нефти выписывался налоговый вексель на сумму НДС, который затем не погашался в связи с льготами ООО «Таиз» - дочернего предприятия совместного украинско-польского предприятия «Тайстра». В то же время АО «Укртатнафта» получало налоговые накладные по НДС от этого льготника и ставило НДС в налоговый кредит», говорится в обращении.

По информации П.ОВЧАРЕНКО, через льготников было поставлено 2,4 млн. тонн нефти на сумму 5,6 млрд. грн. и потери государства от неуплаты НДС составили около 1 млрд. грн.

Вместе с тем, “отказ налоговых органов возместить из бюджета суммы НДС, уплаченные АО «Укртатнафта» в стоимости нефти как результат использования данных схем при поставке сырья приведет к невозможности рассчитаться по задолженности за нефтяное сырье (более 2,5 млрд. грн.) и банкротству предприятия со стороны поставщиков нефти», - сообщает П.ОВЧАРЕНКО.

Кроме того, по его данным, убытки ЗАО «Укртатнафта» за девять месяцев 2007 года составили 127 млн. грн., что, по мнению главы правления, является “результатом целенаправленной политики по закупке сырья и реализации со скидками нефтепродуктов через коммерческие структуры, представляющие интересы ОАО «Татнефть» в Украине” (учредитель ЗАО «Укртатнафта» со стороны Республики Татарстан - УНИАН).

«На основании анализа условий контрактов и показателей финансового состояния ЗАО «Укртатнафта» в динамике можно сделать окончательный вывод о наличии признаков действий менеджмента компании по доведению предприятия до банкротства», - заявил П.ОВЧАРЕНКО.

Он отметил, что «целенаправленное доведение ЗАО «Укртатнафта» до состояния критической неплатежеспособности могло иметь своим следствием потерю государством Украина контроля над пакетом акций «Укртатнафты» в размере 43,054%».

Как сообщал УНИАН, по требованию акционера, который владеет более 10% акций, и в соответствии со ст. 45 Закона «О хозяйственных обществах», правлением ЗАО «Укртатнафта» (Кременчуг, Полтавская область) принято решение о проведении собрания акционеров 17 декабря в 11.00 на территории предприятия.

Акционерам предлагается рассмотреть пять вопросов, среди которых - отзыв и избрание председателя и членов наблюдательного совета, отзыв и избрание председателя и членов правления предприятия, отзыв и избрание председателя и членов ревизионной комиссии.

Татарская сторона отклонила предложение Министерства топлива и энергетики Украины о проведении в Киеве 31 октября заседания наблюдательного совета ЗАО «Укртатнафта», главной задачей которого должно было стать решение конфликтной ситуации вокруг руководства предприятия.

«Татарские акционеры сочли, что спорный вопрос находится вне компетенции наблюдательного совета «Укртатнафты», - сообщил источник в пресс-службе Минтопэнерго. «Сегодня очевидно, что решение данного вопроса переведено из переговорной в судебную плоскость», - констатировал собеседник агентства.

Конфликт развился на фоне назначения руководителя ЗАО “Укртатнафта». Сумской апелляционный суд 29 августа своим определением восстановил П.ОВЧАРЕНКО в должности председателя правления ЗАО «Укртатнафта». 19 октября П.ОВЧАРЕНКО приступил к работе. Он был уволен с должности председателя правления "Укртатнафты" в сентябре 2004 года.

Министерство топлива и энергетики Украины и татарские акционеры Кременчугского НПЗ признали единственным легитимным руководителем ЗАО «Укртатнафта» Сергея ГЛУШКО.

24 октября 2007 года экс-председатель правления «Укртатнафты» С.ГЛУШКО обратился в милицию с заявлением, в котором просил оказать содействие в исполнении полномочий председателя правления.

ЗАО «Укртатнафта» создано в 1994 году в соответствии с указами Президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн. тонн переработки нефти в год.

61,346% акций «Укртатнафты» принадлежит государству и переданы в уставный фонд НАК «Нафтогаз Украины», 28% - Министерству имущества и земельных ресурсов Татарстана (в октябре 2006 года переданы в доверительное управление ОАО "Татнефть"), 8,6% - компании «Татнефть» (Татарстан), 1,2% акций владеет ООО «Корсан», аффилированное с группой «Приват».