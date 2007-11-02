Медведько из-за деликатности дела отмалчивается об отравлении Ющенко

Генеральный прокурор Украины Александр Медведько уверяет, что в деле об отравлении Виктора Ющенко ведется активная работа.

"Хочу сказать, что работа активно проводится. Проводятся активно, прежде всего, оперативно-розыскные мероприятия", - сказал сегодня на пресс-конференции в Донецке Александр Медведько, сообщает "Остров". "Вы знаете, что в сентябре по этому делу практически изменена следственно-оперативная группа. Возглавил эту группу более опытный следователь. Руководство следственной группой передано другому заместителю Генпрокурора - Голомше Николаю Ярославовичу", - отметил А. Медведько.

"На этой неделе была встреча с заместителем Генерального прокурора Российской Федерации, отрабатывается ситуация по России. Отрабатываются люди, которые находятся в России, которые, по версии следствия, могут быть причастны к этому преступлению. Работа проводится очень кропотливая и большая. Ее не видно просто, ее не озвучишь, ее нельзя измерить в килограммах, тоннах…", - подчеркнул Генеральный прокурор.

Он также попросил журналистов с пониманием относится к этой информации, поскольку дело касается руководителя государства.

"Учитывая тайну следствия и деликатность дела, легко рассказывать об этом деле я не могу", – заключил А. Медведько.