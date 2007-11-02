Плачков узнал об отставке от подчиненных

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом №1054/2007 освободил Ивана ПЛАЧКОВА от должности председателя Одесской областной государственной администрации.

Текст указа размещен на официальном сайте главы государства.

Сам экс-губернатор Иван Плачков в интервью Коммерсант-Украина сказал, что о решении Президента он узнал всего за 2 минуты до звонка корреспондента. «Мне о нем (указе об отставке – ред.) сообщили сотрудники областной администрации».

Плачков не сумел объяснить причины своего увольнения. Напротив, он заявил, что «за последние полтора года область поднялась по экономическому рейтингу с 15 места на пятое». Однако, сказал Плачков, «на то он и глава государства – он принимает решения, учитывая все факторы, такой комплексный у него подход».

Комментировать возможную связь отставки с результатом президентского блока НУ-НС на досрочных выборах Плачков отказался: «Я бы не хотел сейчас комментировать результаты выборов – они достаточно сложные и неоднозначные».

«Вы знаете, отставка – это нормальный процесс, меняется политическая ситуация, меняются приоритеты, поэтому я к ней отношусь достаточно спокойно,» - добавил Плачков.