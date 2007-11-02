Ющенко назначил и.о. губернаторов Одесской и Кировоградской областей
12:48, 02 ноября 2007Политика
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Тексты указов – на сайте Президента
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня назначил СЕРДЮКА Николая Дмитриевича временно исполняющим обязанности главы Одесской областной государственной администрации. И РЕВЕНКО Анатолия Дмитриевича временно исполняющим обязанности главы Кировоградской областной государственной администрации.
Тексты соответствующих указов обнародованы на официальном Интернет-ресурсе Президента Украины.
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