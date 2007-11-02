Кого киевляне выбрали бы мэром в это воскресенье (опрос)

Если бы выборы мэра Киева состоялись в ближайшее воскресенье, 70,5% киевлян приняли бы в них участие.

Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательской компании „Интерсоциосистема-ПС”, которые имеет в своем распоряжении агентство УНИАН.

При этом, согласно результатам опроса, не хотят принимать участие в голосовании 19,4% респондентов, а 10,1% еще не определились с тем, воспользуются ли своим избирательным правом.

Согласно результатам исследования, в случае внеочередных выборов мэра столицы основная борьба развернулась бы между Виталием КЛИЧКО, за которого бы проголосовали 18,1% респондентов, и нынешним мэром Киева Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ, которого бы поддержали 16,8% киевлян.

При этом 17% опрошенных, которые собираются пойти на выборы, еще не определились со своим выбором.

9,6% киевлян отдали бы свои голоса за Юрия ЛУЦЕНКО, а 9,2% респондентов поддержали бы экс-мэра столицы Александра ОМЕЛЬЧЕНКО.

На вопрос: «Какую партию или блок Вы поддержали бы, если бы внеочередные выборы в Киевсовет и районные советы г. Киева состоялись в ближайшее воскресенье?», 26,7% ответили, что БЮТ, 11,8% проголосовали бы за Блок Виталия Кличко, 10,8% поддержали бы блок "Наша Украина - Народная самооборона", 10,4% - Блок Леонида Черновецкого, 7,7% - Партию регионов, а 4,8% проголосовали бы за Блок Литвина. При этом 11,5% не смогли дать ответ на этот вопрос.

Опрос проводился 26-30 октября 2007 года исследовательской компанией „Интерсоциосистема-ПС”. Методом поквартирного анкетирования были опрошены 2027 респондентов по квотной выборке, представляющей взрослое население Киева (старше 18 лет) по возрасту и полу. Количество опрошенных в каждом районе пропорционально количеству жителей старше 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,2%.