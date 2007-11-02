Ющенко назвали более агрессивным, чем Путин

После визита президента Виктора Ющенко в Румынию, некоторые издания написали, что он унизил эту страну.

Об этом говорится в англоязычной румынской газете "Nine o`Clock" в статье "Украинский президент унизил нас в Бухаресте".

"Мало когда в нашей истории нас так оскорбляли, как это сделал президент Украины Виктор Ющенко на общей пресс-конференции во вторник с президентом Румынии Трояном Бесеску", - отмечается в статье.

"Ющенко был более агрессивным, чем до этого был Путин по отношению к интересам Румынии. Это холодный душ для слабой дипломатии. Президент Румынии занял защитную позицию", пишет издание.

Автор статьи также отметил, что у Ющенко в то же время была не только "наступательная позиция", а и несколько "высокомерная", когда он касался спорных вопросов.

"Стоя рядом с главой Румынии, который скромно проглотил все, что говорил Ющенко – даже то, что Кучма раньше не мог себе позволить сказать – континентальный шельф Черного моря, включая остров Змеиный – это собственность Украины", - пишет издание.

Более того, он обсуждал вопрос устья Быстрое, нивелируя какие-то иные альтернативные подходы, объясняет автор статьи.

Позиция Ющенко стала жестким уроком всем, кто еще имел иллюзии о демократии в Украине, а также для таинственных теоретиков, которые беспокоятся о маленькой стране, которая под угрозой, однако в то же время не обращают внимание на настоящего агрессора, - добавляет издание.

Ранее другое румынское издание уже писало о визите Ющенко, что тот выиграл у Бесеску со счетом 3:0.

Украинская правда