Оппозиция готова оплатить свет в ВР ради внеочередной сессии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый заместитель председателя партии “Батькивщина” Александр Турчинов сказал сегодня на пресс-конференции.

Он отметил, что завтра на собрании речь пойдет, в частности, о решении относительно выражения недоверия спикеру парламента В.Рыбаку.

По словам А.Турчинова, председатель ВР не созвал внеочередную сессию, поскольку Президент Виктор Янукович «не дал разрешения на ее проведение».

«Председатель Верховной Рады Рыбак является сегодня не председателем Верховной Рады, а просто представителем Партии регионов, президиума. И он не выполняет ни Регламент, ни Конституцию, ни законодательство Украины», - убежден А.Турчинов.

Он заявил, что любые объяснения В.Рыбака относительно отсутствия достаточного количества подписей народных депутатов под документом с требованием созвать внеочередную сессию ВР “не соответствуют действительности”. По словам А.Турчинова, у оппозиции есть копия документа, в котором отдел кадров ВР подтверждает, что необходимые 150 подписей народных депутатов были в соответствующем документе.

Он также назвал бестолковыми заявления В.Рыбака о необходимости значительной суммы средств на проведение внеочередной сессии. А.Турчинов отметил, что расходы “максимум, включают расходы на свет в ВР”.

“Больше расходов для проведения внеочередной сессии мне не известно. Поэтому, максимально, речь идет о 500 грн, если в ВР их не хватает, то мы готовы их собрать”, - сказал он.

А.Турчинов подчеркнул, что оппозиционные депутаты для прибытия на внеочередную сессию “не нуждаются ни в самолетах, ни в вертолетах”.

Он отметил, что работники аппарата и секретариата парламента находятся на своих рабочих местах, поэтому ни о каких больших расходах речь не идет.

Как сообщал УНИАН, три оппозиционные фракции собрали, и 24 января официально передали председателю парламента более 150 подписей за проведение внеочередной сессии для создания Временной следственной комиссии ВР относительно нарушений Конституции при заключении экс-премьера Юлии Тимошенко и бывшего министра МВД Юрия Луценко, рассмотрения вопроса политической ответственности руководителей МВД и СБУ и выражения недоверия генеральному прокурору.

Согласно Регламенту ВР, председатель парламента в семидневный срок по получении такого требования должен объявить о созыве внеочередной сессии.

Вместе с тем, председатель ВР В.Рыбак 25 января заявил, что с проведением внеочередной сессии парламента возникли сложности в связи с достоверностью подписей народных депутатов. Он подчеркнул, что распоряжение о проведении внеочередной сессии парламента не будет подписано, если подтвердится информация о фальсификации подписей некоторых депутатов.

Также В.Рыбак отметил, что на внеочередной сессии не будут приняты никакие решения, поскольку у ее инициаторов нет необходимых 226 голосов. Вместе с тем, отметил он, ее проведение обойдется бюджету в более 3 млн 600 тыс. грн.

29 января в пресс-службе парламента сообщили, что Комитету ВР по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной Рады дано поручение установить законность инициативы о проведении внеочередной сессии.