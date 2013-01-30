Националисты требуют переименовать улицу Парижской коммуны

Как сообщили УНИАН в пресс-службе полтавской организации Всеукраинского объединения «Свобода», соответствующее обращение они направили мэру Полтавы Александру Мамаю 29 января в день 95-й годовщины битвы под Крутами.

«Начинать надо с малого - с улицы. Хорошо понимаем, как к этому относится полтавская власть - крайне негативно. Однако, если мы сможем собрать людей, которые выйдут с требованиями к ОГА, мы на самой улице устроим протесты и тогда победим в этой борьбе. Власть наконец должна понять, что мнение общества нужно учитывать. Таким образом с одной улицы мы начнем уничтожение всех коммунистических символов во всем городе", - отметил председатель полтавской "Студенческой Свободы" Юлиан Матвийчук.