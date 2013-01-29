Азаров завтра соберет министров
21:56, 29 января 2013Политика
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Завтра состоится заседание Правительства.
Николай Азаров собирает Кабмин
Завтра, 30 января 2013 года, под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины. Об этом сообщает Правительственный портал.
Начало мероприятия в 10:00.
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Во время заседания Правительства запланировано проведение брифинга с участием министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, министра экономического развития и торговли Игоря Прасолова и министра юстиции Александра Лавриновича.
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