Блок Черновецкого опровергает заявления оппозиции

Критические упреки оппозиции в адрес депутатского корпуса Киевского городского совета относительно его решения о выделении из городского бюджета 137 млн. грн. на погашение расходов коммунальных предприятий, которые предоставляют жилищно-коммунальные услуги населению, которые возникли из-за несоответствия действующих тарифов экономически обоснованным, - безосновательны. Об этом в интервью журналистам заявила сопредседатель фракции «Блок Леонида Черновецкого» в Киевсовете Алла ШЛАПАК.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевского городского совета, она категорически опровергла заявления некоторых представителей оппозиции о якобы выделении отмеченных средств за счет социальных программ.

«Выделенные средства перераспределяются за счет капитальных вложений. Например, Главное управление медицины планировало реконструировать ряд поликлиник, но поскольку это реформирование продолжается лишь первый год, то там не смогли в полном объеме провести проектно-сметную документацию, провести тендеры и тому подобное. И не смогут физически этого сделать за два месяца, оставшихся до конца года. Из-за этого в конце года неиспользованные средства просто «сгорят». Именно подобные средства были перераспределены и перенаправлены для того, чтобы сохранять социальную составляющую”, - объяснила А.ШЛАПАК.

Кроме того, по ее словам, средства были перераспределены и на другие участки: на обеспечение строительства метрополитена, на открытие новых транспортных маршрутов, на ремонты дорог, на реализацию программы «Лифт в городе». В частности, по этой программе в Киеве будут заменены почти 700 лифтов, что является рекордом для столицы, добавила она.

По словам А.ШЛАПАК, «все социальные выплаты, которые предусмотрены бюджетом страны, будут выплачиваться абсолютно в полном объеме. Кроме того, и в дальнейшем будут беспрепятственно выплачиваться столичные надбавки педагогам, медикам, пенсионерам. Все эти гарантии мы выполним в полном объеме».