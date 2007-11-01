Два ”неподписанта” из НУ просто ждут друг друга?

Члены Блока «Наша Украина – Народная самооборона» Игорь КРИЛЬ и Василий ПЕТЁВКА подпишут парафированное соглашение о создании демократической коалиции в понедельник.

Как сообщает пресс-служба блока, по словам И.КРИЛЯ, в том, что он и В.ПЕТЁВКА не успели поставить свои подписи под обязательством войти в состав фракции «Наша Украина – Народная самооборона» в парламенте шестого созыва и подписать коалиционное соглашение с БЮТ сенсации нет.

«Юридического срока для подписания этого документа нет. Он может быть подписан завтра, послезавтра, через неделю или же в день начала работы сессии нового парламента», - цитирует слова И.КРИЛЯ пресс-служба.

«Мой коллега В.ПЕТЁВКА находится в рабочей командировке. Он в понедельник будет в Киеве. И мы вместе поставим подписи под этим документом. Так мы договорились», - заверил И.КРИЛЬ.

По его мнению, недостаточно полная информация, касающаяся сбора подписей будущих народных депутатов от Блока, выставленная на общее обсуждение в СМИ, «является некорректным поступком тех лиц в руководстве Блока, которые дали указание такую информацию обнародовать».

«Это привело к появлению многих противоречивых комментариев, которые могут отрицательно сказаться на общественном мнении о «Нашей Украине – Народной самообороне».

Как сообщалось ранее, сегодня Блок «Наша Украина – Народная самооборона» завершил сбор подписей под обязательством войти в состав одноименной фракции и подписать коалиционное соглашение с БЮТ. Его подписали 69 из 72 народных депутатов, избранных по списку Блока в Верховную Раду Украины шестого созыва. Не поставили свои подписи председатель СНБО Иван ПЛЮЩ, И.КРИЛЬ и В.ПЕТЁВКА.