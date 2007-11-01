Регионалы готовы поступиться своими принципами в обмен на коалицию

Партия регионов готова пойти на серьезные уступки в случае создания коалиции с ее участием.

Об этом в ходе интернет-конференции сказал кандидат в депутаты Верховной Рады от ПР Михаил Чечетов.

"ПР готова пойти на серьезные компромиссы в интересах страны. При создании коалиции, когда будет формироваться ее платформа, то там острые вопросы могут быть вынесены за скобки", - сказал он.

Чечетов считает, что например вопрос о вхождение Украины в НАТО не является первоочередным и его решение можно отложить на некоторое время.

Языковую проблему ПР предлагает решить путем проведения референдума о предоставление русскому языку статуса второго государственного.

Чечетов также отметил, что ПР готова работать в оппозиции в случае создания коалиции Блоков Юлии Тимошенко и "Наша Украина - Народная Самооборона".

"Временные рамки работы в оппозиции зависят от того, сколько продержится коалиция. Если коалиция развалится через 2 дня, то сформируется новая коалиция", - сказал он.

Как сообщалось, 15 октября Блоки Юлии Тимошенко и "Наша Украина - Народная Самооборона" договорились создать коалицию в Верховной раде 6-го созыва.

Обе политсилы исключают создание коалиции с Партией регионов.

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