”5 канал” остался без генпродюсера

Генеральный продюсер «5 канала» Юрий СТЕЦЬ уволился с занимаемой должности в связи с избранием его народным депутатом.

Об этом сообщает пресс-служба «5 канала».

«Такое решение – уважение к украинскому законодательству и нормам журналистской этики», - подчеркивает он.

Ю.СТЕЦЬ призвал своих коллег-депутатов к аналогичному шагу: «В демократическом обществе должна быть четкая граница между политикой и журналистикой. Я уверен, что приближать Украину к европейским стандартам и политики, и журналистики каждый из нас должен в первую очередь собственными поступками. Потому призываю к такому же шагу всех своих коллег».

Генеральный директор «5 канала» Иван АДАМЧУК отметил, что «на этот момент на вакантную должность генерального продюсера претендуют известные телевизионные менеджеры, с которыми руководство канала ведет переговоры. Об их результате мы сообщим позднее».

Вместе с тем, руководство «5 канала» предложило Ю.СТЕЦЮ стать членом Общественного совета «5 канала».

*** Ю.СТЕЦЬ работал в ТРК «НБМ» («5 канал») с 1997 года. Он был избран в парламент по списку блока «Наша Украина - Народная самооборона».