Огрызко рассказал, почему ЮНЕСКО не признала Голодомор геноцидом

Генеральная конференция ЮНЕСКО не дала политической и юридической оценки Голодомору в Украине в принятой сегодня резолюции, поскольку это не в ее компетенции.

Об этом в интервью УНИАН сообщил первый заместитель министра иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО.

«ЮНЕСКО не является политической организацией, она не является ООН, а является специальным органом, который заботится вопросами науки, культуры, образования, информации. Поэтому давать политические оценки, давать юридические оценки она не может», - сказал он.

В то же время В.ОГРЫЗКО отметил, что принятие резолюции об увековечении памяти жертв Голодомора в Украине является очень важным, поскольку ЮНЕСКО стала первой международной организацией универсального характера, которая одобрила такую резолюцию.

В.ОГРЫЗКО также заметил, что резолюция ЮНЕСКО о Голодоморе в Украине была в повестке дня вместе с резолюцией о Холокосте, и настоящие документы являются очень похожими.

Он также выразил удовлетворение тем, что благодаря работе украинской делегации слово «голодомор» стало определенным клише в стенах ЮНЕСКО.

«Слово «голодомор» в резолюции упомянуто шесть раз. Мы впервые ввели это слово как понятие. И сегодня в ЮНЕСКО прекрасно понимают, что такое голодомор», - сказал В.ОГРЫЗКО.

Он также еще раз подчеркнул, что украинская делегация продемонстрировала бы себя абсолютно непрофессиональной, если бы пыталась добиться от ЮНЕСКО признания Голодомора актом геноцида украинского народа.

«Тогда бы этот вопрос не рассматривался вообще», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 ноября, 34-я сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО, в состав которой входят 193 страны, единогласно приняла Резолюцию об «Увековечении памяти жертв Голодомора в Украине».

Как отмечается в сообщении МИД по этому поводу, Генеральная конференция ЮНЕСКО, напоминая о Голодоморе 1932-33 годов, вследствие которого погибли миллионы безвинных украинцев, выразила уверенность в том, что трагедия Голодомора, которая была вызвана жестокими действиями и политикой тоталитарного сталинского режима, должна стать предупреждением современным и будущим поколением с целью соблюдения демократических ценностей, прав человека и законности.

В тексте Резолюции Генеральная конференция ЮНЕСКО почтила память погибших и выразила соболезнование жертвам Голодомора 1932-33 годов в Украине и жертвам голода, который также имел место в России, Казахстане и других частях бывшего СССР.

Генеральная конференция также приветствовала инициативу Украины по организации мероприятий к 75-летию Голодомора 1932-33 годов в Украине и пригласила страны-члены ЮНЕСКО рассмотреть вопрос своего участия в памятных мероприятиях.

Кроме того, Генеральная конференция обратилась к странам-членам ЮНЕСКО с призывом распространять информацию о Голодоморе путем ее включения в просветительские и научно-исследовательские программы с целью усвоения будущими поколениями уроков этой трагической страницы истории.

Вопрос увековечения памяти жертв Голодомора 1932-33 годов был внесен Украиной в соавторстве с 45 другими странами-членами ЮНЕСКО.